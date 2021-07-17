Украинских пенсионеров в 2021 году ждет еще несколько перерасчетов выплат

Соответствующее инфографику опубликовал Пенсионный фонд Украины.

С 1 июля выросла минимальная пенсия по возрасту, доплата за стаж сверх нормы.

С 1 октября появятся доплаты (400 гривен) для пенсионеров, которым уже исполнилось 75 лет. С этой же даты минимальный размер пенсионной выплаты вырастет до 2500 гривен.

С 1 декабря - еще раз поднимут минимальную пенсию по возрасту и доплаты за стаж сверх нормы.

Также ожидается увеличение минимальной заработной платы с 6000 до 6500 гривен. Что повлияет и на минимальные пенсии, ведь их расчитывают по формуле: 6500х40%=2600. Именно столько и состовит минимальная пенсия в декабре.

Напомним, по состоянию на 1 января 2021 года 17% украинских пенсионеров получали наименьшую пенсию до 2 000 гривен, 41,2 % пенсионеров получали пенсии от 2 000 до 3 000 гривен, 19% – от 3 000 до 4 000 гривен, 8,1% – от 5 000 до 10 000 гривен, 3% – от 10 000 гривен и выше.

Напомним, минимальная зарплата станет выше: когда украинцы увеличат свои финансы, "до 7700 гривен..."

Как сообщала Politeka, пенсии увеличат, но не всем украинцам повезет, заявление Шмыгаля: "Почти 400 тысяч..."

Также Politeka писала, что новое подорожание ударит по украинцам, что взлетит в цене больше всего: к чему готовиться осенью