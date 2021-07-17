Гороскоп на 17 липня обіцяє чотирьом знакам Зодіаку всебічну "підтримку" зірок

Астрологи кажуть, що людям, народженим під цими чотирма сузір’ями, сьогодні вдасться з легкістю знайти однодумців для майбутніх проєктів, досягти поставленої мети. Це сприятливий день для експерементів, подорожей.

Для кого 17 липня виявиться сприятливим днем, пишуть "Факти".

Телець

Тельцям з легкістю вдасться домогтися поставленої мети чи знайти партнерів для майбутніх проєктів. Астрологи також радять не уникати експериментів, у тому числі і з іміджем. Порадують грошові операції.

Близнюки

Попри деякі труднощі, фортуна все ж буде на вашому боці. Сьогодні варто завершувати розпочаті раніше справи, займатися пошуком нових джерел доходу. Це вдалий час для того, щоб почати боротьбу зі шкідливими звичками.

Стрілець

Для цього знака Зодіаку субота буде досить вдалою.Є шанс домогтися значного прогресу в справах, особливо в сфері комерції й нерухомості. Ви можете сміливо розраховувати на підтримку оточення та сміливо говорити про свої ідеї.

Водолій

Сьогодні можете смішило приступати до втілення в життя своїх ідей, відправлятися в подорожі. Ви зумієте впоратися з багатьма завданнями, не докладаючи при цьому особливих зусиль. Також астрологи радять уважніше слідкувати за дітьми сьогодні.

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