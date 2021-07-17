Гороскоп на 17 июля обещает четырем знакам Зодиака всестороннюю "поддержку" звезд

Астрологи говорят, что людям, рожденным под этими четырьмя созвездиями, сегодня удастся с легкостью найти единомышленников для будущих проектов, достичь поставленной цели. Это благоприятный день для эксперементов, путешествий.

Для кого 17 июля окажется благоприятным днем, пишут "Факты".

Телец

Тельцам с легкостью удастся добиться поставленной цели или найти партнеров для будущих проектов. Астрологи также советуют не избегать экспериментов, в том числе и с имиджем. Порадуют денежные операции.

Близнецы

Несмотря на некоторые трудности, фортуна все же будет на вашей стороне. Сегодня стоит завершать начатые ранее дела, заниматься поиском новых источников дохода. Это удачное время для того, чтобы начать борьбу с вредными привычками.

Стрелец

Для этого знака Зодиака суббота будет достаточно удачной.Есть шанс добиться значительного прогресса в делах, особенно в сфере коммерции и недвижимости. Вы можете смело рассчитывать на поддержку окружения и смело говорить о своих идеях.

Водолей

Сегодня можете смешило приступать к воплощению в жизнь своих идей, отправляться в путешествия. Вы сумеете справиться со многими задачами, не прилагая при этом особых усилий. Также астрологи советуют внимательнее следить за детьми сегодня.

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