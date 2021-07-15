Гороскоп на липень 2021 обіцяє трьом знакам Зодіаку неймовірне фінансове везіння і успіх
Астрологи кажуть, що представники цих сузір'їв зможуть домогтися великих звершень в перший місяць літа завдяки вдалому положенню зірок і планет. У когось з'явиться нове джерело доходу, а хтось зуміє накопичити завдяки розумному підходу до витрат.
Кому липень принесе матеріальні вигоди, пише ТСН.
Лев
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Якщо Леви давно подумували над зміною роботи на більш високооплачувану, час для змін буде ідеальним. Астрологи радять поквапитися і не вагатися з прийняттям важливого рішення, адже лише найсміливіших чекає успіх. У цьому випадку вони зможуть відчутно поліпшити свій фінансовий стан.
Терези
У липні для Терезів створяться дуже сприятливі умови для здійснення будь-яких фінансових операцій. Час хороший для підписання договорів, укладення важливих угод, адже всі вони принесуть Терезам чимало вигоди і дивідендів в майбутньому. Все буде складатися на їх користь.
Козоріг
Середина липня буде дуже сприятливою для роботи над проектами, які через свою складність неодноразово відкладалися на потім. Правда доведеться дотримуватися деякої обережності і не ризикувати даремно, в іншому випадку замість очікуваного прибутку цілком можна буде отримати збиток.
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