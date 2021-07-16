В Україні знайшли село, де проживає всього два жителі
На сьогоднішній день на межі зникнення в Україні знаходиться 4684 села.
Одним з таких сіл є Велика Хвороща у Львівській області, офіційно там постійно проживає дев'ять осіб, а за фактом всього двоє, пише Локальна історія.
Будинки заросли густою травою і старими розлогими деревами.
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Степан Новосільський один з двох місцевих жителів Великої Хворощі, чоловік тут народився і виріс. За його словами, він ніколи не був одружений і вважає себе "вільним козаком".
Степан розповів, що після війни село було повстанським, людей кілька разів хотіли виселити, але вже в 60-х в кожному будинку було по 5-6 дітей.
До слова, на Херсонщині негода перетворила життя людей на випробування.
За словами місцевих жителів, з приходом дощів вони вже готові до потопу, оскільки дренажна система села в аварійному стані.
У підсумку люди живуть на воді і втратили вже всі врожаї. Затоплені не тільки вулиці, а й будинки і підвали.
Така ситуація тут вже протягом декількох років, кажуть люди, а місцева влада "годує" їх тільки обіцянками про лагодження насосів для відкачування води.
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