Вот это да!

В Украине нашли село, где проживает всего два жителя

На сегодняйший день на грани исчезновения в Украине находится 4684 села.

Одним из таких сел является Великая Хвороща во Львовской области, официально там постоянно проживает девять человек, а по факту всего двое, пишет Локальная история.

Дома заросли густой травой и старыми развесистыми деревьями.

Степан Новосильский один из двух местных жителей Великой Хворощи, мужчина здесь родился и вырос. По его словам, он никогда не был женат и считает себя "вольным козаком".

Степан рассказал , что после войны село было повстанческим, людей несколько раз хотели выселить, но уже в 60-х в каждом доме было по 5-6 детей.

К слову, на Херсонщине непогода превратила жизнь людей в испытание.

По словам местных жителей, с приходом дождей они уже готовы к потопу, поскольку дренажная система деревни в аварийном состоянии. В итоге люди живут на воде и потеряли уже все урожаи. Затоплены не только улицы, но и дома и подвалы. Такая ситуация здесь уже на протяжении нескольких лет, говорят люди, а местные власти "кормят" их только обещаниями о починке насосов для откачивания воды.

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