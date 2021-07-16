В Украине нашли село, где проживает всего два жителя
На сегодняйший день на грани исчезновения в Украине находится 4684 села.
Одним из таких сел является Великая Хвороща во Львовской области, официально там постоянно проживает девять человек, а по факту всего двое, пишет Локальная история.
Дома заросли густой травой и старыми развесистыми деревьями.
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Степан Новосильский один из двух местных жителей Великой Хворощи, мужчина здесь родился и вырос. По его словам, он никогда не был женат и считает себя "вольным козаком".
Степан рассказал , что после войны село было повстанческим, людей несколько раз хотели выселить, но уже в 60-х в каждом доме было по 5-6 детей.
К слову, на Херсонщине непогода превратила жизнь людей в испытание.
По словам местных жителей, с приходом дождей они уже готовы к потопу, поскольку дренажная система деревни в аварийном состоянии.
В итоге люди живут на воде и потеряли уже все урожаи. Затоплены не только улицы, но и дома и подвалы.
Такая ситуация здесь уже на протяжении нескольких лет, говорят люди, а местные власти "кормят" их только обещаниями о починке насосов для откачивания воды.
Напомним, что стихия потреплет Украину, уровень опасности высок: сделано предупреждение
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