Сонячна активність в згадані числа може негативно позначитися на здоров'ї
Магнітні бурі потужністю до 4 балів накриють Землю 18 і 19 липня. Крім того, коливання магнітосфери можливі 17 і 20 липня.
Як повідомляє Politeka.net, вплив магнітних бурь поширюється не тільки на самопочуття, але і на настрій людини.
Магнітні бурі 18 і 19 липня будуть, але легкого характеру. Максимальний їх рівень очікується в межах 4 балів за 10-бальною шкалою, але обережність все ж варто проявляти. Адже навіть найслабші магнітні бурі можуть викликати головні болі, запаморочення, задишку, тахікардію і загострення хронічних недуг.
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Магнітні бурі важко переносити не тільки метеочутливим людям, а й тим, у кого є хронічні захворювання або інші серйозні проблеми зі здоров'ям. Людина страждає і фізично, і психологічно.
Медики радять в період магнітних бур уважно ставитися до стану свого здоров'я, захищати свій організм від сонячного впливу і робити все, щоб уникнути загострення хронічних хвороб.
Метеозалежним людям особливо слід бути уважними до себе, бути максимально акуратними на дорогах. Не можна довго знаходиться на сонці і їсти шкідливу їжу. Варто дотримуватися режиму сну, пити багато води, а замість ванни приймати контрастний душ.
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