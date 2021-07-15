У серпні українців чекає додатковий вихідний і робоча субота

Як повідомляє Politeka.net, українці насолодяться довгими вихідними у серпні. Так, у серпні 2021 року в Україні буде десять офіційних вихідних. Також українців чекають неробочі суботи та неділі : 1, 7-8, 14-15 і 29 серпня.

літо, весна, люди, погода

У серпні в Україні буде додатковий вихідний день завдяки святкуванню 30-го Дня Незалежності. Зазначене свято щорічно відзначається 24 серпня. У 2021 році він припадає на вівторок, у зв'язку з чим робочий день буде в понеділок, 23 серпня.

Також українців чекає святкування Дня Державного Прапора України, 23 серпня. Цей день буде вихідним, але його доведеться відпрацювати в суботу 28 серпня.

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Останній місяць літа буде багатий і релігійними святами. Ми будемо відзначати три Спаса - Медовий, Яблучний і Горіховий.

літо, весна, люди, погода

Свята в серпні 2021 року, які чекають українців:

  • 1 серпня - День інкасатора; День Повітряних сил Збройних сил України
  • 2 серпня - Ільїн день; День аеромобільних військ
  • 5 серпня - Міжнародний день світлофора
  • 8 серпня - День військ зв'язку Збройних сил України; День працівників ветеринарної медицини; День будівельника
  • 9 серпня - Міжнародний день корінних народів світу
  • 12 серпня - Міжнародний день молоді
  • 14 серпня - Медовий спас; початок Успенського посту
  • 15 серпня - День археолога
  • 19 серпня - Яблучний спас; Преображення Господнє; День пасічника
  • 23 серпня - День Державного Прапора України
  • 24 серпня - День Незалежності України
  • 27 серпня - Горіховий (Хлібний) Спас; закінчення Успенського посту
  • 28 серпня - День авіації України; День далекобійника
  • 29 серпня - День шахтаря.

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