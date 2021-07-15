Солнечная активность в упомянутые числа может негативно сказаться на здоровье

Магнитные бури мощностью до 4 баллов накроют Землю 18 и 19 июля. Кроме того, колебания магнитосферы возможны 17 и 20 июля.

Как сообщает Politeka.net, влияние магнитных бурь распространяется не только на самочувствие, но и на настроение человека.

Магнитные бури 18 и 19 июля будут, но легкого характера. Максимальный их уровень ожидается в пределах 4 баллов по 10-бальной шкале, но осторожность все же стоит проявлять. Ведь даже самые слабые магнитные бури могут вызвать головные боли, головокружения, отдышку, тахикардию и обострение хронических недугов.

Магнитные бури тяжело переносить не только метеочувствительным людям, но и тем, у кого есть хронические заболевания или другие серьезные проблемы со здоровьем. Человек страдает и физически, и психологически.

Медики советуют в период магнитных бурь внимательно относиться к состоянию своего здоровья, защищать свой организм от солнечного воздействия и делать все, чтобы избежать обострения хронических болезней.

Метеозависимым людям особенно следует быть внимательными к себе, быть максимально аккуратными на дорогах. Нельзя долго находится на солнце и есть вредную пищу. Стоит соблюдать режим сна, пить много воды, а вместо ванны принимать контрастный душ.

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