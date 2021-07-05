Відома західна модель Кім Кардашьян показала новий образ для походу в ресторан
Як пише Politeka.net, Кім є однією з старших сестричок Кардашьян / Дженнер. Красуня не так давно розлучилася з чоловіком Каньє Вестом, але це їй не заважає продовжувати радувати фанатів новими образами в Instagram. Цього разу Кім вирішила показати стильний образ, який вибрала для походу в ресторан.
На новому фото Кім позувала в ефектній міні-сукні з відкритими плечима. Доповнила красуня образ окулярами, сумочкою і босоніжками. Дівчина опублікувала кілька фото, показавшись в ресторані і на вулиці.
"Панцир черепахи в Треві", - написала Кім Кардашьян під знімками.
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Фанати поставили більше 2 мільйонів лайків і написали коментарі під публікацією:
"Дуже добре. Ух ти"," Черепашаче плаття" ," це прекрасно"," позитивний спосіб мислення тільки в 2021 році"," Немає слів, тільки емоції", " оглушлива! Люблю леопардовий принт!", "Виглядає апетитно".
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