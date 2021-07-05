Известная западная модель Ким Кардашьян показала новый образ для похода в ресторан

Как пишет Politeka.net, Ким является одной из старших сестричек Кардашьян/Дженнер. Красотка не так давно развелась с мужем Канье Уэстом, но это ей не мешает продолжать радовать фанатов новыми образами в Инстаграм. В этот раз Ким решила показать стильный образ, который выбрала для похода в ресторан.

На новом фото Ким позировала в эффектном мини-платье с открытыми плечами. Дополнила красотка образ очками, сумочкой и босоножками. Девушка опубликовала несколько фото, показавшись в ресторане и на улице.

"Панцирь черепахи в Треви", - написала Ким Кардашьян под снимками.

Фанаты поставили более 2 миллионов лайков и написали комментарии под публикацией:

"Очень хорошо. Ух ты", "Черепашье платье", "Это прекрасно", "Позитивный образ мышления только в 2021 году", "Нет слов, только эмоции", "Оглушительная! Люблю леопардовый принт!", "Выглядит аппетитно".

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