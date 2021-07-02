Популярная модель, бизнесвумен и блогер, Ким Кардашьян, показала личное фото, снятое в постели

Ким Кардашьян перенесла несколько пластических операций, чтобы выглядеть так как сейчас, передает Politeka.net. Звезда может похвастаться идеальной внешностью, которую демонстрирует на самых смелых фото.

В этот раз модель показала кадр, снятый на белоснежной постели. Растрепанная Ким укуталась в одеяло, прикрыв свои знаменитые формы. Звезда распустила длинные волосы и уложила их набок. Образ завершил красивый макияж с акцентом на глаза.

"Доброе утро, Рим 🇮🇹 Спокойной ночи, Лос-Анджелес 🇺🇸", - написала бизнесвумен.

Публикация быстро собрала более четырех миллионов лайков и много комментариев.

«Я хочу быть твоей подушкой», «мы можем пообниматься? 😩😍», «Ты такая потрясающая, Ким ❤️❤️», «Привет, королева», «Прекрасная!», «Ой ты такая красивая», «Ким, мечтаю к тебе 😢 », "Доброе утро ❤️ нереальная»,«Проснулась с полным макияжем на 😂 »,« Люблю тебя, королева »,« Когда ты приедешь в Бразилию? »,« Что бы ты сделала, оказавшись со мной в одной комнате? 😚😚😚", - написали пользователи сети.

Отметим, Ким Кардашьян хотя и отрицает, что сделала операцию на груди, по мнению специалистов, все же ложилась "под нож". Вероятнее всего, модель сделала маммопластику после вторых родов.

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