Как сообщает ДБР, злоумышленники находили предприятия, которые как продают, так и покупают сельхозпродукцию, имитировали переговоры между ними, и после оплаты товара забирали деньги себе, передает 368.media.
Получив данные по поводу очередного потенциального «клиента», они подделывали паспорта, документы предприятий, печати и так далее.
После этого участники преступной организации разыгрывали целый «спектакль».
Сначала злоумышленники договаривались с представителями предприятий, реализующих выращенную продукцию, относительно ее возможной покупки.
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Они предлагали, в частности, выше рыночной цены на конкретный вид зерновых культур и т.д. Затем злоумышленники открывали в банковских учреждениях фиктивные счета якобы этого предприятия.
Параллельно проходили переговоры «от имени директора» предприятия, заинтересованного в покупке выращенной сельхозпродукции.
Таким образом, пострадавшее лицо оставалось как без сельскохозяйственной продукции, так и без денег.
В настоящее время установлено четыре эпизода завладения деньгами хозяйствующих субъектов из Львовской, Полтавской и Хмельницкой областей на 92 млн гривен.
Также известно, что за время деятельности мошенники использовали данные более 220 компаний. Организатору и шести членам преступной организации сообщено о подозрении по ч. ч. 1, 2 ст. 255 (участие в преступной организации), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путём), ч.ч. 3, 4 ст. 358 (Подделка документов) УК.
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