Об этом сообщает "Відкритий" со ссылкой на пресс-службу Днепровского горсовета.
Уцелевшую часть дома уже восстанавливают, а на месте разрушенного блока планируют возвести мемориальный сквер.
Город максимально монетизирует выплаты пострадавшим, чтобы люди сами могли выбрать новое жилье.
В настоящее время на это поступило 230 заявлений. Мэр Днепра заявил, что отстроить разрушенные подъезды, чтобы вернуть людям их жилье там, означало бы заставить их снова и снова переживать боль случившейся с ними трагедии.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
"Такой сладенький": Великий из "Квартал 95" высмеял Соловьева, который начал истерично "отмывать" своего сына
Стоимость молочки растет с каждым месяцем, неутешительный прогноз: когда изменятся цены
Одесситы придумали "товар", чтобы избежать призыва: однако есть нюанс, фото
Клопотенко признался, почему в его ресторане нет лимонов и черного перца: "А теперь…"
"Мы никогда этого не забудем, не простим, найдем тех, кто это сделал", - говорят в мэрии.
Ранее сообщалось, что 14 января всю Украину потрясла страшная трагедия – российская ракета попала в жилой дом в спальном районе Днепра. Поисковая операция в разрушенном здании длилась 69 часов. За это время 39 человек были спасены, 79 получили травмы и 46 погибли. Еще 11 пропали без вести.
Напомним, что известно о судьбах выживших в доме на Набережной Победы: "Ждут ребенка, а квартиры нет..."
В тот страшный день, 14 января, в Днепре оборвалась жизнь 46 человек, из которых шестеро детей.
Также сообщалось, что мужчина рассказал, как предчувствие матери спасло его в доме на Набережной Победы.
Также Politeka.net писала, что маленькая дочь Михаила Кореновского узнала, что папе не стало.