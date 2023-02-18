Об этом сообщает "Відкритий" со ссылкой на пресс-службу Днепровского горсовета.

Уцелевшую часть дома уже восстанавливают, а на месте разрушенного блока планируют возвести мемориальный сквер.

Город максимально монетизирует выплаты пострадавшим, чтобы люди сами могли выбрать новое жилье.

В настоящее время на это поступило 230 заявлений. Мэр Днепра заявил, что отстроить разрушенные подъезды, чтобы вернуть людям их жилье там, означало бы заставить их снова и снова переживать боль случившейся с ними трагедии.

"Мы никогда этого не забудем, не простим, найдем тех, кто это сделал", - говорят в мэрии.

Ранее сообщалось, что 14 января всю Украину потрясла страшная трагедия – российская ракета попала в жилой дом в спальном районе Днепра. Поисковая операция в разрушенном здании длилась 69 часов. За это время 39 человек были спасены, 79 получили травмы и 46 погибли. Еще 11 пропали без вести.

Напомним, что известно о судьбах выживших в доме на Набережной Победы: "Ждут ребенка, а квартиры нет..."

В тот страшный день, 14 января, в Днепре оборвалась жизнь 46 человек, из которых шестеро детей.

Также сообщалось, что мужчина рассказал, как предчувствие матери спасло его в доме на Набережной Победы.

Также Politeka.net писала, что маленькая дочь Михаила Кореновского узнала, что папе не стало.