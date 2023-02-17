В тот страшный день, 14 января, в Днепре оборвалась жизнь 46 человек, из которых шестеро детей, пишет Politeka.net.

Десятки человек получили различные травмы и были госпитализированы. На конец января 9 человек считались пропавшими без вести.

«В результате удара пострадавших – 127, из них 46 человек погибли, в том числе шесть детей. 40 человек идентифицировали. Девять человек считаются пропавшими без вести. Найдено 6 фрагментов тел», – рассказывал заместитель начальника полиции Днепропетровщины Владимир Богонис.

Рядом с разрушенным зданием находится учебно-воспитательный комплекс №66, с которым связана судьба многих пострадавших.

«Болью и грустью отзывается горе каждой семьи. То ли это ученики, которые учатся в нашем заведении, то ли выпускники, то ли родители выпускников. Это все наши люди!», - цитирует «Комсомольская правда в Украине» директора УВК №66 Людмилу Коробко.

Так, в УВК помнят и Михаила Кореновского – известного тренера по боксу. В тот страшный миг он вернулся домой с соревнований и вскоре должен был присоединиться к жене и детям, которые ждали его на прогулке на улице.

«Потеряли все – квартиру, имущество, но самое печальное – семья потеряла отца», - рассказала Коробко.

Жертвами трагедии также стали супруги Марина Фигурна и Андрей Осинский. Они приехали из Одессы к родителям в Днепр - не виделись почти год. К приезду Марины и Андрея собрались и другие родственники. Ракета оборвала жизнь сразу всей семьи – погибли 6 человек. Выжила только мама – Фигурна Светлана.

«Вместе с Маринкой училась и Ира Спесивцева, которая со своим сынишкой Захаром Коханом проживала одна в квартире. Чудом уцелели, а квартиры нет», - рассказала директор.

Училась в УВК №66 и Анастасия Швец, фото которой сразу после взрыва облетело весь мир. Девушка потеряла в тот вечер все, что у нее было. Родителей девушки нашли под обломками разрушенной квартиры.

Выпускница 2019-2020 года Ева Кононко в результате взрыва получила тяжелые осколочные ранения.

Многие уцелевшие люди теперь остались без жилья.

Среди них и семья превоклашек Журавского Ильи и Журавской Есении – переселенцы из Донецкой области.

«Ждут рождения еще одного ребенка. Слава Богу, все живы, но квартира разрушена. Семья учеников 8-Б класса Пустового Яромира и 2-Б класса Пустового Мирона чудом выжили, квартира разрушена», - сообщила директор УВК №66.

Всего в результате трагедии 14 января без жилья в Днепре остались более тысячи человек.

Напомним, ранее сообщалось, как спустя месяц после трагедии выглядит дом в Днепре.

Также сообщалось, что мужчина рассказал, как предчувствие матери спасло их в доме на Набережной Победы.

Также Politeka.net писала, что маленькая дочь Михаила кореновского узнала, что папі не стало.