14 января этого года вражеская ракета попала в многоэтажку в Днепре.

Под завалами погибли более 40 человек, среди жертв атаки тренер по боксу Михаил Кореновский, ему было всего 39 лет, пишет "НВ".

Фото с уцелевшей желтой кухней, облетевшей мир - это жилище Михаила.

«На этой кухне, полтора месяца назад мы, счастливые, что встретились, сидели за вкусным ужином, за одним столом… К сожалению, это была последняя встреча», – написала знакомая Михаила Юлия.

Михаил был старшим тренером отделения бокса Комплексной детско-юношеской спортивной школы по боксу и единоборствам Днепровского горсовета.

Его питомцы неоднократно побеждали на мировых и европейских соревнованиях

«Не могу поверить этому. Я выиграла свой первый чемпионат Украины по боксу под его руководством», – написала профессиональная спортсменка по смешанным единоборствам Марина Мороз.

У Михаила остались жена и двое детей.

Напомним, что известно о судьбах выживших в доме на Набережной Победы: "Ждут ребенка, а квартиры нет..."

В тот страшный день, 14 января, в Днепре оборвалась жизнь 46 человек, из которых шестеро детей.

Также сообщалось, что мужчина рассказал, как предчувствие матери спасло его в доме на Набережной Победы.

Также Politeka.net писала, что маленькая дочь Михаила Кореновского узнала, что папе не стало.