Под завалами погибли более 40 человек, среди жертв атаки тренер по боксу Михаил Кореновский, ему было всего 39 лет, пишет "НВ".
Фото с уцелевшей желтой кухней, облетевшей мир - это жилище Михаила.
«На этой кухне, полтора месяца назад мы, счастливые, что встретились, сидели за вкусным ужином, за одним столом… К сожалению, это была последняя встреча», – написала знакомая Михаила Юлия.
Михаил был старшим тренером отделения бокса Комплексной детско-юношеской спортивной школы по боксу и единоборствам Днепровского горсовета.
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«Не могу поверить этому. Я выиграла свой первый чемпионат Украины по боксу под его руководством», – написала профессиональная спортсменка по смешанным единоборствам Марина Мороз.
У Михаила остались жена и двое детей.
Напомним, что известно о судьбах выживших в доме на Набережной Победы: "Ждут ребенка, а квартиры нет..."
В тот страшный день, 14 января, в Днепре оборвалась жизнь 46 человек, из которых шестеро детей.
Также сообщалось, что мужчина рассказал, как предчувствие матери спасло его в доме на Набережной Победы.
Также Politeka.net писала, что маленькая дочь Михаила Кореновского узнала, что папе не стало.