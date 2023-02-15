На крыше во время заката боец ​​Нацгвардии сделал предложение руки и сердца своей любимой.

В Днепре нацгвардиец сделал своей девушке предложение руки и сердца на крыше, сообщает "Открытый".

Их объединили и служба, и чувства. Со своей второй половинкой парень познакомился еще два года назад и влюбился с первого взгляда.

Полгода назад окончательно решил, что с Юлией хочет прожить всю жизнь.

И начал планировать этот день, чтобы все было как в сказке. И на крыше, под открытым небом, под закат ждал ее.

Девушка сказала долгожданное так. Сыграть официально свадьбу молодожены планируют ближе к лету.

Ранее сообщалось, что появились фото и подробности несчастья, произошедшего в одном из жилых домов в Днепре, пишет Politeka.net со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По словам спасателей, сообщения о пожаре они получили поздно вечером 12 февраля. По прибытию было установлено, что пожар возник внутри одноэтажного хозяйственного сооружения.

«Пламя охватило помещение здания и была угроза распространения пожара на крышу. Во время ликвидации возгорания в хозяйственном сооружении раздался взрыв в жилом доме расположенного рядом», - рассказали в ГСЧС.

Взрыв разрушил конструкции одноэтажного жилого дома, а пламя охватило изуродованные внутренние помещения и крышу.

Площадь пожара выросла. Было решено направить к месту ЧП дополнительные пожарно-спасательные подразделения.

Напомним, маленькая дочь известного тренера из Днепра узнала, что отца не стало.

Напомним, тело Михаила Кореновского обнаружили на второй день после трагедии. Жена узнала его украшения — серебряную цепь с подвесками, в частности золотую боксерскую перчатку.

Также сообщалось, что под завалами дома обнаружили тела супругов – девушка была беременна.