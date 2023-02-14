Стали известны подробности трагического пожара и последующего взрыва в жилом доме по улице Автобусной в Днепре.

Напомним, ранее в ГУ ГСЧС в Днепропетровской области сообщили, что поздним вечером 12 февраля было получено сообщение о пожаре в хозяйственной постройке.

На месте было установлено, что пожар вспыхнул внутри одноэтажного хозяйственного сооружения, была угроза распространения пожара на крышу.

Однако во время ликвидации возгорания раздался взрыв в жилом доме, расположенном рядом - пламя мгновенно охватило внутренние помещения и крышу.

В результате ЧП травмы получила женщина 1978 года рождения - она ​​была госпитализирована с предварительным диагнозом - ожоги верхних конечностей и закрытая черепно-мозговая травма.

А под завалами разрушенного дома спасателями было обнаружено тело мужчины.

По неподтвержденным данным, незадолго до возникновения пожара и последующего взрыва в полицию позвонила женщина и сообщила, что ее муж ведет себя агрессивно, выгнал из дома ее, 15-летнего ребенка и собаку.

Далее, как пишет Информатор, женщина сообщила, что ее муж вроде бы лазил на чердак и, возможно, хотел поджечь дом.

После повторного вызова в полицию дом уже пылал.

В пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области СМИ сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное производство. Предварительная квалификация – самоубийство по ст. 115 Уголовного кодекса.

По другим данным, мужчина после ссоры с семьей, выгнал жену и ребенка из дома, поджег сарай, а сам, закрывшись в доме, открыл газ. При попытке открыть дом произошел взрыв.

Напомним, ранее сообщалось о страшном ДТП в Днепропетровской области.

Также сообщалось о мощном взрыве в Киеве.

Кроме того, Politeka.net писала о судьбе людей, чьи квартиры были уничтожены российской ракетой в Днепре.