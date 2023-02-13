Появились фото и подробности несчастья, произошедшего в одном из жилых домов в Днепре, пишет Politeka.net со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По словам спасателей, сообщения о пожаре они получили поздно вечером 12 февраля. По прибытию было установлено, что пожар возник внутри одноэтажного хозяйственного сооружения.
«Пламя охватило помещение здания и была угроза распространения пожара на крышу. Во время ликвидации возгорания в хозяйственном сооружении раздался взрыв в жилом доме, расположенного рядом», - рассказали в ГСЧС.
Взрыв разрушил конструкции одноэтажного жилого дома, а пламя охватило внутренние помещения и крышу.
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Площадь пожара выросла. Было решено направить к месту ЧП дополнительные пожарно-спасательные подразделения.
В результате взрыва и пожара конструкции жилого дома были уничтожены. Повреждена хозяйственная постройка и автомобиль «Hyundai-Tucson».
К сожалению, не обошлось без пострадавших и жертв.
Так, травмы получила женщина 1978 года, она госпитализирована с предварительным диагнозом - ожоги верхних конечностей и закрытая черепно-мозговая травма.
Во время ликвидации пожара и разбора разрушенного дома спасателями обнаружено тело человека - данные устанавливаются.
По неподтвержденным данным, появившимся в местных пабликах, виновник пожара – погибший мужчина.
«Местные сообщают, что пожар спровоцировал (самостоятельно поджег) сам владелец дома», - говорится в сообщении телеграмм-канала «Днепр Оперативный».
Напомним, ранее сообщалось о роковом ДТП на Днепропетровщине.
Также сообщалось о мощном взрыве в Киеве.
Кроме того, Politeka.net писала о судьбе людей, чьи квартиры были уничтожены в Днепре.