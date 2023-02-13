Появились фото и подробности несчастья, произошедшего в одном из жилых домов в Днепре, пишет Politeka.net со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По словам спасателей, сообщения о пожаре они получили поздно вечером 12 февраля. По прибытию было установлено, что пожар возник внутри одноэтажного хозяйственного сооружения.

«Пламя охватило помещение здания и была угроза распространения пожара на крышу. Во время ликвидации возгорания в хозяйственном сооружении раздался взрыв в жилом доме, расположенного рядом», - рассказали в ГСЧС.

Взрыв разрушил конструкции одноэтажного жилого дома, а пламя охватило внутренние помещения и крышу.

Площадь пожара выросла. Было решено направить к месту ЧП дополнительные пожарно-спасательные подразделения.

В результате взрыва и пожара конструкции жилого дома были уничтожены. Повреждена хозяйственная постройка и автомобиль «Hyundai-Tucson».

К сожалению, не обошлось без пострадавших и жертв.

Так, травмы получила женщина 1978 года, она госпитализирована с предварительным диагнозом - ожоги верхних конечностей и закрытая черепно-мозговая травма.

Во время ликвидации пожара и разбора разрушенного дома спасателями обнаружено тело человека - данные устанавливаются.

По неподтвержденным данным, появившимся в местных пабликах, виновник пожара – погибший мужчина.

«Местные сообщают, что пожар спровоцировал (самостоятельно поджег) сам владелец дома», - говорится в сообщении телеграмм-канала «Днепр Оперативный».

Напомним, ранее сообщалось о роковом ДТП на Днепропетровщине.

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