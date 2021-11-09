Погода продолжит портиться, захватывая все новые и новые регионы: уже во вторник дожди атакуют половину страны, а в остальных регионах начнет резко падать температура.
Как пишет Politeka.net, в Укргидрометцентре опубликовали свежий прогноз, согласно которому во вторник, 9 ноября, в Украине сильно испортится погода. Дожди атакуют восточные и южные регионы, а в западных и центральных областях сильно похолодает.
Так, на Западе ожидается 5-7 градусов. Будет сухо и солнечно, но температура продолжит неумолимо падать. Такой же температурный режим ожидается в Центре.
В южных и восточных регионах будет на несколько градусов теплее, но погоду испортят дожди. Осадки ожидаются во всех областях Востока и Юга, кроме Днепропетровской области. В южных регионах столбики термометра будут показывать 7-10 градусов, а на Востоке похолодает до 6-9 градусов.
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Отметим, что в Украину идет похолодание. По прогнозам синоптиков, уже в ближайшее время пойдет первый снег и вернутся заморозки.
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Politeka рассказывала, что в Украину ворвутся дожди, погода сильно испортится: кому не повезет.