До чого готуватися українцям

Похолодання прийде в Україну із Заходу, поступово захоплюючи всю територію країни, а ситуацію в центральних регіонах у понеділок зіпсує дощ.

Як пише Politeka.net, про це свідчать дані Укргідрометцентру. Погода продовжить впевнено псуватися - похолодання прийде з західних областей. У південних регіонах все ще затримається тепла і комфортна температура.

Так, у західних областях у понеділок, 8 листопада, очікується 7-10 градусів. Буде сонячно, але прохолодно. Такий же температурний режим очікується в деяких центральних областях. Весь центральний регіон, крім Київської області, зіткнеться з дощами.

У східних областях буде тепліше - до 11-13 градусів. У Дніпропетровській області очікується дощ.

Найтепліше 8 листопада буде на півдні – там стовпчики термометра прогріються до 14-16 градусів.

Зазначимо, що вже з вівторка в Україні сильно похолодає. В окремих областях температура опуститься до 2-5 градусів, а в східні і південні області прийдуть дощі.

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