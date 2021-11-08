Гороскоп на 2022 год расскажет, каким знакам Зодиака тотем наступающего года - Черный Водяной Тигр принесет невероятную удачу, счастье и везение.

Астрологи говорят, что нынешний год станет для этих избранных самым счастливым за последнее десятилетие. Кто эти самые везучие знаки, пишет Realist.

Телец

Тельцы приумножат свои доходы, что позволит им добиться финансовой стабильности, добьются карьерного роста и увеличения зарплаты. Счастье ждет Овнов и в личных отношениях, а одинокие представители знака обязательно найдут свою вторую половинку. Уверенность и способность быстро принимать решения пригодятся.

Дева

Девы в 2022 году почувствуют, что их жизнь изменилась к лучшему. Им придется проявить больше ответственности. Девам звезды пророчат финансовую стабильность, но не транжирьте деньги попусту. В личных отношениях их ожидают позитивные перемены и судьбоносные встречи.

Водолей

Водолеи в 2022 году испытают массу положительных эмоций. Они смогут проявить себя и добиться максимума высот во многих сферах жизни - куда бы ни направили свою энергию. Представителей этого знака ждет успех в карьере. В личной жизни стоит рассчитывать на судьбоносные встречи и знакомства.

Напомним, что три знака Зодиака станут главными счастливчиками 2022 года.

Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждут великие перемены в год Тигра.

Также Politeka писала, Глоба предрек проблемы трем знакам Зодиака в 2022 году.