Гороскоп на 2022 рік від Павла Глоби розповідає про знаки Зодіаку, яким в наступному році часто буде не щастити в роботі, любові і фінансах.

В цілому - доведеться долати величезні труднощі трьом знакам Зодіаку. Символ наступного року - Чорний водяний Тигр буде немилостивим, пише TV.ІА.

Раки

Ракам слід почати 2022 рік з заспокоєння нервів і притримати амбіції. Адже саме від прийнятих на ясну голову рішень буде залежати успіх в бізнесі або кар'єрі. Намічаються труднощі і в сімейному житті. Зокрема, існує ризик виникнення розбіжностей.



Леви

У родині Левів в наступному році є ймовірність чвар, сварок і скандалів, якщо не вдасться впоратися зі своєю зарозумілістю. Павло Глоба також рекомендує Левам всі справи, якими ви будете займатися, виконувати по черзі. Інакше вже до середини 2022 року ризикуєте бути вичавленими як лимон.

Козоріг

Павло Глоба каже, що ви можете зіткнутися з безгрошів'ям, втратою роботи, занепадом бізнесу. Для Козерога успіх буде залежати від дрібниць. Важливу роль зіграють "погода в будинку" і підвищення професійних навичок. Без надійного тилу і підтримки друзів подолати перешкоди буде складно.

Нагадаємо, що три знаки Зодіаку стануть головними щасливчиками 2022 року.

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