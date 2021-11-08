В Киеве 7 ноября возле метро "Житомирская" произошло ужасное ДТП.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

На проспекте Победа около восьми часов вечера мужчина в состоянии алкогольного опьянения, пытаясь пересечь проезжую часть, попал под колеса Mercedes.

По словам свидетелей, трагедии предшествовало несколько факторов. Во-первых, проспект Победы достаточно интенсивный, на котором не предусмотрено надземных переходов. Обычно, автомобили едут со скоростью 80-90 км в час. Во-вторых, во время ДТП шел дождь и была плохая видимость дороги. К тому же погибший прохожий был одет во все темное. Поэтому водитель Mercedes не смог его увидеть заранее и сбил мужчину на большой скорости.

От полученных травм прохожий скончался на месте, а врачи скорой помощи лишь констатировали смерть.

На месте трагедии работали правоохранители, которые должны установить все обстоятельства ДТП.

Еще одна ужасная трагедия произошла в эти выходные в Николаевской области. 6 ноября вблизи села Шевченково столкнулись Chevrolet Lacetti столкнулся с ВАЗ-2101, в салоне которой и находилась семья с детьми. 33-летний водитель и двое детей в возрасте 5 и 3 года погибли на месте. 27-летняя беременная Рузанна Маультеле и трое детей одного, пяти и шести лет получили повреждения различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.

Также Politeka писала, что автобус с юниорской хоккейной командой попал в ДТП, есть погибшие.