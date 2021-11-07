6 ноября на трассе М-14 вблизи села Шевченково Николаевского района Chevrolet Lacetti столкнулся с ВАЗ-2101, в салоне которой и находилась семья с детьми.

33-летний водитель и двое детей в возрасте 5 и 3 года погибли на месте. 27-летняя беременная Рузанна Маультеле и трое детей одного, пяти и шести лет получили повреждения разной степени тяжести и были доставлены в больницу, сообщается в сюжете ТСН.

Пострадавшая, семья сама из Мариуполя и ехала на автомобиле ВАЗ на 40 дней по отцу женщины в Одессу. Ее муж вел машину спокойно и не торопился. Она в момент столкновения кормила своего самого маленького сына.

В момент столкновения, женщина только и успела, что прикрыть своего сына. На месте аварии она пришла в себя и начала вытаскивать дочерей из искореженной машины. Тела ее мужа и двоих других детей из металла уже вырезали спасатели.

У выживших детей сотрясения мозга и поверхностные повреждения. Сейчас они в больнице.

По словам Розанны водитель Chevrolet обвинял ее мужа в произошедшем: "Начал говорить, что мы стояли без света. Без ничего. Но мы не стояли, мы ехали потихоньку. Мой муж не пьяный был ".

Виновник аварии отказался от дачи показаний, а также отказался от проведения медицинского освидетельствования на месте трагедии. Мужчину задержали и открыли уголовное производство.

Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.

Как сообщала Politeka, трагическая авария произошла на украинской трассе, куски авто разбросало по асфальту.

Также Politeka писала, что автобус с юниорской хоккейной командой попал в ДТП, есть погибшие.