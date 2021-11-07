Группа граждан Украины, которые в середине октября прилетели в Анталию и отправились в поход по Ликийской тропе, вынуждены оставаться до сих пор в Турции.

Об этом написала в Фейсбуке Ирина Громыко, которая входит в эту группу туристов.

Ирина рассказала, что 17.10 один из членов группы совершил суицид. Был непосредственный свидетель трагедии, который не являлся членом группы, почему-то у него турецкая полиция не взяла ни показаний, ни хотя бы контактных данных.

По ее словам, после самоубийства соотечественника, членов группы начали допрашивать. Позже семи украинцам суд запретил покидать страну до завершения судебно-медицинской экспертизы.

Тело умершего было передано в Украину, его похоронили 22 октября, другие участники группы все еще остаются в Турции.

В Украине членов группы ждут семьи, работа. Застрявшие на три неделе в Турции украинцы вынуждены арендовать дешевое жилье и на всем экономить. Финансовые средства у них на исходе.

Украинское консульство на запросы туристов и просьбы помочь отвечает, что "в данном случае помощь не предусмотрена законодательством" и говорят, что не могут влиять на действия турецкой стороны".

Напомним, в Турции задержали украинца, ему грозит 20 лет в тюрьме.

Как сообщала Politeka, жизнь украинца оборвалась после задержания в Польше.

Также Politeka писала, что украинцев будут вакцинировать прямо на границе.