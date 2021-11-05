После громкого ДТП с 16-летним мажором в Харькове в Украине инициировали изъятие авто у неплательщиков штрафов, пойманных за превышение скорости.

Пока такая инициатива правоохранителей и исполнительной службы действует только в Харькове, но украинцы надеются на ее распространение по всем городам.

Так, в Харькове уже появился "первопроходец", у которого изъяли машину. Об этом заявил заместитель министра юстиции по исполнительной службе Андрей Гайченко в Фейсбук. Государственная исполнительная служба Украины конфисковала машину у водителя-должника, который не платил штрафы за существенное превышение скорости на дорогах.

По словам Гайченко, нарушителем оказался 32-летний гражданин Нигерии, насобиравший 80 тыс. гривен долгов за нетрезвое вождение.

Украинцы активно комментируют ситуацию:

"Молодцы. Хранение машин окупается?"

"Поддерживаю на все сто процентов!!! Дай Бог Вам удачи в работе!"



"Рассмешили... Вроде бы и основания есть, но первым оказался нигериец, а не мажоры или их родители..."

"Теперь продайте на аукционе, заберите за штраф часть, остальные в горбюджет"

Отметим, на сегодгя конфискация авто светит водителям-должникам, которые превысят скорость в 150 км/час (при разрешенных 50 км/час). Особенно это касается тех, кто не только нарушает ПДД, но еще и не платит штрафы.

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