После громкого ДТП с 16-летним мажором в Харькове в Украине инициировали изъятие авто у неплательщиков штрафов, пойманных за превышение скорости.
Пока такая инициатива правоохранителей и исполнительной службы действует только в Харькове, но украинцы надеются на ее распространение по всем городам.
Так, в Харькове уже появился "первопроходец", у которого изъяли машину. Об этом заявил заместитель министра юстиции по исполнительной службе Андрей Гайченко в Фейсбук. Государственная исполнительная служба Украины конфисковала машину у водителя-должника, который не платил штрафы за существенное превышение скорости на дорогах.
По словам Гайченко, нарушителем оказался 32-летний гражданин Нигерии, насобиравший 80 тыс. гривен долгов за нетрезвое вождение.
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Украинцы активно комментируют ситуацию:
"Молодцы. Хранение машин окупается?"
"Поддерживаю на все сто процентов!!! Дай Бог Вам удачи в работе!"
"Рассмешили... Вроде бы и основания есть, но первым оказался нигериец, а не мажоры или их родители..."
"Теперь продайте на аукционе, заберите за штраф часть, остальные в горбюджет"
Отметим, на сегодгя конфискация авто светит водителям-должникам, которые превысят скорость в 150 км/час (при разрешенных 50 км/час). Особенно это касается тех, кто не только нарушает ПДД, но еще и не платит штрафы.
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