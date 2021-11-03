В Украине подделка COVID-сертификатов станет уголовным преступлением, за которое предусмотрен наказание в виде лишения свободы или штрафа в размере до 170 тысяч гривен.

Накануне Верховная Рада рассмотрела законопроект, разработанный для борьбы с подделкой ковид-сертификатов, которые стали особенно актуальны на фоне ужесточения карантина в стране. Депутаты поддержали идею введения уголовной ответственности за данное нарушение. За законопроект в первом чтении проголосовали 282 нардепа.

Разработанный закон предусматривает внесение новой статьи 321-3 «Незаконные действия с документами, касающимися проведения профилактических прививок» в Уголовный кодекс. В ней прописаны возможные наказания за подделку документов о вакцинации или использования заведомо ложных сертификатов.

Так, медицинские работники, которые вносят ложные данные о прививках в документацию будут наказываться штрафом в размере от 2000-4000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 34 тыс. до 68 тыс. гривен) или лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 1-3 лет.

Для тех, кто изготавливает поддельные сертификаты с целью сбыта наказание будет еще более суровым: штраф в размере 5000-10000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 85 тыс. до 170 тыс. гривен) или лишение свободы на срок до 3 лет.

Напомним, маленьким украинцам выдадут новый документ, появилось разъяснение.

Как сообщала Politeka, в Раде готовят усиление наказания гражданам, "до 3 лет тюрьмы".

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