В Украине установлен новый антирекорд по количесту заболевших коронавирусом за сутки (перевалило за 27 тысяч). Некоторые регионы, которые уже в "красной" зоне, начали еще больше усиливать ограничения.

В частности, состоялось внеочередное заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Ивано-Франковске. Было решено с 3 ноября ужесточить карантинные правила в курортных и рекреационных комплексах.

Теперь желающие отдохнуть на Прикарпатье обязаны иметь при себе COVID-сертификат, ПЦР-тест, который сделан не более чем 72 часа назад, или справку о выздоровлении от коронавируса.

Кроме того, руководство комплексов отдыха в области обязали усилить ограничительные противоэпидемические мероприятия, которые соответствуют "красной" зоне эпидемической опасности. А Нацполиции и Госпродпотребслужбе поручили усилить контроль за соблюдением строгого карантина в регионе.

Тем временем, в стране расширился список областей, входящих в "желтую" зону. Теперь в нем три региона: Кировоградский, Закарпатский и добавили Тернопольщину.

В "красной" зоне по-прежнему остаются 15 областей и город Киев. Под угрозой попадания сюда Волынская и Харьковская области.

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