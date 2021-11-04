Их ждет очень насыщенный и интересный год

Гороскоп на 2022 год сулит трем знакам Зодиака важнейший жизненные события - кому-то повезет в любви, кому-то с финансами, а для кого-то год станет новым стартом.

Год будет проходить под знаком Черного Водяного Тигра - животного, которое станет тотемным для этих счастливчиков, подарив им кардинальные перемены. Об этом рассказала астролог Светлана Драган, пишет EG.

Овен

Следующий год для Овна будет благоприятным в энергетическом плане. Их ждут финансовые победы и новые начинания. В начале года можно будет совершить ряд важных и дорогостоящих покупок. Во второй половине года Овна ждет спокойное и размеренное время. Позитивные перемены ждут в любви Овнов-одиночек.



Телец

Тельца ждет очень насыщенный и интересный год. Очень хорош год Быка для Тельцов-работников из сферы фриланса, но начать его нужно с правильного оформления рабочего места. Астролог рекомендует людям данного знака не бояться принимать решений, ведь любое движение - вклад в ваше будущее.



Весы

Год Тигра станет для Весов очень напряженным, но это неплохо. Некоторые смогут сменить место жительства на лучшее, кого-то ждут полезные для карьеры знакомства или же смена рода деятельности. В делах самым благоприятным временем для этого Знака можно считать апрель-май и август-сентябрь. В эти месяцы можно открывать новый бизнес, совершать дорогостоящие покупки.



Напомним, что три знака Зодиака станут главными счастливчиками 2022 года.

Как сообщала Politeka, три знака Зодиака потеряют деньги в ноябре.

Также Politeka писала, Глоба предрек проблемы трем знакам Зодиака в 2022 году.