Гороскоп на 2022 год сулит трем знакам Зодиака важнейший жизненные события - кому-то повезет в любви, кому-то с финансами, а для кого-то год станет новым стартом.
Год будет проходить под знаком Черного Водяного Тигра - животного, которое станет тотемным для этих счастливчиков, подарив им кардинальные перемены. Об этом рассказала астролог Светлана Драган, пишет EG.
Овен
Следующий год для Овна будет благоприятным в энергетическом плане. Их ждут финансовые победы и новые начинания. В начале года можно будет совершить ряд важных и дорогостоящих покупок. Во второй половине года Овна ждет спокойное и размеренное время. Позитивные перемены ждут в любви Овнов-одиночек.
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Телец
Тельца ждет очень насыщенный и интересный год. Очень хорош год Быка для Тельцов-работников из сферы фриланса, но начать его нужно с правильного оформления рабочего места. Астролог рекомендует людям данного знака не бояться принимать решений, ведь любое движение - вклад в ваше будущее.
Весы
Год Тигра станет для Весов очень напряженным, но это неплохо. Некоторые смогут сменить место жительства на лучшее, кого-то ждут полезные для карьеры знакомства или же смена рода деятельности. В делах самым благоприятным временем для этого Знака можно считать апрель-май и август-сентябрь. В эти месяцы можно открывать новый бизнес, совершать дорогостоящие покупки.
Напомним, что три знака Зодиака станут главными счастливчиками 2022 года.
Как сообщала Politeka, три знака Зодиака потеряют деньги в ноябре.
Также Politeka писала, Глоба предрек проблемы трем знакам Зодиака в 2022 году.