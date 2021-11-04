Необычную операцию провели на Волыни - женщина пришла на прием к врачу, жалуясь на странное образование на веке.

Оказалось, что в ней "сидит" паразит, которого мог занести комар, говорится на сайте клиники, куда обратилась жительница Луцка.

В результате хирургических манипуляций была удалена дирофилярия (гельминт) длиной 9 см. Помимо образования на веке, паразит еще и шевелился под кожей - ощущение шевеления, кстати, является одним из симптовов присутствия дирофилярии.

Опасность в том, что данный гельминт мигрирует организмом человека. И в сутки может передвигаться на расстояние 30 см. Если его вовремя не обнаружить и не извлечь, возможны проблемы с сердечно-сосудистой системой, печенью и почками.

Риски заражения существуют в период активности разных видов комаров (с мая по сентябрь), предупреждают медики. Насекомых могли инфицировать зараженные гельминтами домашние или дикие животные.

"Предостерегаем каждого, будьте максимально осмотрительны во время отдыха, а в случае обнаружения непонятных подкожных движений – не игнорируйте их. А немедленно обратитесь к врачу!", - говорится в заявлении.

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