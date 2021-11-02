Массовое отравление людей произошло на курорте в Египте в отеле AMC Royal Hotel в Хургаде. Официально сообщается, что отравились 47 туристов, но это только те, кому понадобилась госпитализация.

Настоящее количество пострадавших куда больше. Об этом в соцсети Фейсбук сообщила украинская туристка Татьяна Копач - они с мужем почувствовали себя плохо 31 октября. По ее словам, среди потерпевших, как минимум 13 украинцев.

"Скорую помощь" вызывали не всем, медики забирали взрослых и детей, которые были уже в тяжелом состоянии.

"Высокая температура, рвота ну и все как пологается. Ты катаешься по номеру между туалетом и кроватью", - рассказала Копач.

Украинке сложно сказать, чем именно могли отравиться люди. Она предположила, что случившееся, скорее, похоже на инфекцию или бактерию:

"Это больше похоже на бактерию, вроде стафилококка или сальмонеллы в большом количестве. Потому что детей вывозили в бессознательном состоянии. Я не знаю, что надо съесть, чтобы так отравиться".

Татьяна Копач с мужем сами обратились к врачу - очередь к нему стояла 31 октября с 4 утра до 21 часа. Им выписали лекарство, которое некоторые потерпевшие вынуждены были приобрести за свой счет.

Украинка добавила, что отравившихся людей переселили в другую гостиницу.

Позднее к делу подключилась Генпрокуратура Египта, в результате чего были задержаны шеф-повар и помощник директора отеля AMC Royal. Также на три месяца отстранен от работы директор отеля. Проводится расследование обстоятельств ЧП.

Пользователи Сети активно комментируют произошедшее:

"Ну, плюс в том, что точно не поправитесь на отдыхе и вы молодцы, что маякуете там, что вы есть! А так дааа, бардак... Главное, здоровье, береги себя!"

"Поправляйтесь, очень жаль, что отдых испорчен, а так все как везде и всегда, к сожалению"

"Огооо!!! Выздоравливайте!!!"

"Блин какой кошмар...(( Держитесь там, ребят....мда уж...(("