Массовое отравление людей произошло на курорте в Египте в отеле AMC Royal Hotel в Хургаде. Официально сообщается, что отравились 47 туристов, но это только те, кому понадобилась госпитализация.
Настоящее количество пострадавших куда больше. Об этом в соцсети Фейсбук сообщила украинская туристка Татьяна Копач - они с мужем почувствовали себя плохо 31 октября. По ее словам, среди потерпевших, как минимум 13 украинцев.
"Скорую помощь" вызывали не всем, медики забирали взрослых и детей, которые были уже в тяжелом состоянии.
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"Это больше похоже на бактерию, вроде стафилококка или сальмонеллы в большом количестве. Потому что детей вывозили в бессознательном состоянии. Я не знаю, что надо съесть, чтобы так отравиться".
Татьяна Копач с мужем сами обратились к врачу - очередь к нему стояла 31 октября с 4 утра до 21 часа. Им выписали лекарство, которое некоторые потерпевшие вынуждены были приобрести за свой счет.
Украинка добавила, что отравившихся людей переселили в другую гостиницу.
Позднее к делу подключилась Генпрокуратура Египта, в результате чего были задержаны шеф-повар и помощник директора отеля AMC Royal. Также на три месяца отстранен от работы директор отеля. Проводится расследование обстоятельств ЧП.
Пользователи Сети активно комментируют произошедшее:
"Ну, плюс в том, что точно не поправитесь на отдыхе и вы молодцы, что маякуете там, что вы есть! А так дааа, бардак... Главное, здоровье, береги себя!"
"Поправляйтесь, очень жаль, что отдых испорчен, а так все как везде и всегда, к сожалению"
"Огооо!!! Выздоравливайте!!!"
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