Погода в Украине, в четверг, 4 ноября, будет ветреной и дождливой на западе страны, а в остальных областях обойдется без осадков.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Прогнозируется, что дожди пройдут в Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областях. В остальных регионах будет сухо с переменной облачностью.

При этом на улице будет ветрено – 7-12 м/с.

Температура воздуха в четверг днем составит 12-16 градусов тепла на западе страны, в центре и на севере – 12-14 градусов, а теплее всего будет на юге и востоке, там воздух прогреется до +17 градусов.

Погода в четверг, 4 ноября, в Киеве будет облачно с прояснениями, но без осадков.

Ночью температура опустится до +11 градусов, а днем потеплеет до +13 градусов.

При этом будет дуть сильный юго-восточный ветер (скорость 6,4 м/с).

Отметим, 4 ноября отмечается праздник Казанской иконы Божией Матери. В этот день происходит перелом погоды. Согласно народным приметам, если на Казанскую день начнется туманом — оттепели быть, а если ясный день — грядет похолодание. Если "небо заплачет, то следом за дождем и зима придет".

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