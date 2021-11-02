Снег в Украине ожидается уже в этом месяце - синоптики дали прогноз погоды на ноябрь. Об этом рассказал начальник Отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Владислав Билык, передает "Униан".

По словам синоптика, средняя температура и количество осадков в ноябре будут близкими к норме. Билык сообщил, что месяц будет «не теплым и не холодным».

«В ноябре можно ожидать снег в Украине. Где и когда точно я сейчас не скажу, но будет. Будет в горах», — говорит эксперт.

Синоптики Gismetio сообщают, что мокрый снег в Киеве выпадет 24 ноября, значительно похолодает в Украине с 19 ноября.

Ранее сообщалось, что в этом году зима в Украине будет более традиционной для нашего региона.

Зима будет достаточно морозной и снежной.

Синоптик отметила, что после завершения 30-летнего климатического периода в 2020-м, уже первая зима была непривычной, и имела все сезонные признаки предыдущего тридцатилетия – с 1961 по 1990 год.

Она призвала искать в таком прогнозе позитив и не расстраиваться тем, кто рассчитывал, что зима будет теплой.

Поэтому климатическая зима может начаться в конце января и завершиться в конце февраля, или начаться в конце декабря и закончится в январе, или продержаться с декабря по февраль.

Напомним, что синоптик рассказала, какой будет зима в условиях глобального потепления: «Два разных климата».

Как сообщала Politeka, украинцам рассказали о нестабильной погоде: к чему готовиться.

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