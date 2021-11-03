Умер президент Львовской областной федерации бокса Богдан Бурда в стенах львовского зала в клубе "Кожаная перчатка" - точная причина смерти не сообщается.

Трагедия случилась 2 ноября, когда 55-летний мужчина занимался в родном для себя зале - во время тренировки на ринге. Об этом сообщили в пресс-службе федерации бокса.

"На 56-м году жизни преждевременно умер президент Львовской областной федерации бокса Богдан Бурда. Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования семье и близким Богдана Евгеньевича", - говорится в сообщении.

В федерации также отметили, что большую часть своей жизни Богдан Бурда посвятил развитию бокса во Львовской области. Он являлся мастером спорта по боксу. Сначала занимался сам, успешно выступал на соревнованиях различного уровня. После тренировал, а последние 10 лет возглавлял областную федерацию.

Украинцы в сети делились своими воспоминаниями о спортсмене и выражали свое сочуствие семье погибшего мужчины: "Вечная память! Большая потеря для боксерского сообщества", "Боже я же его лишь утром видела, всегда веселый, сильный и жизнерадостный... Вечная память", "Не верится".

Напомним, что остановилось сердце бойца ВСУ, который был на фронте с 2014 года.

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