Учасник бойових дій на Донбасі Тарас Гургула помер на Львівщині - українець помер серед білого дня при виконанні обов'язків військової служби.
Тарас Гургула помер на 38 році життя під час виконання обов'язків військової служби. Про це повідомили у міській раді Червонограда, рідного міста героя.
Як повідомляється, причина смерті військовослужбовця - серцева недостатність.
Він поїхав на Донбас у 2014 році з самого початку російсько-українського конфлікту і служив у 80 окремій бригаді. Після демобілізації ніс службу за контрактом у 24 бригаді.
Пугачова за ручку з Софією Ротару викликала запеклі суперечки: "Обидві шикарні і талановиті, але..."
Українців чекають нові обмеження з 1 листопада: що під забороною
В Україні почнуть робити третю дозу вакцини: у МОЗ пояснили, кому її будуть колоти
Учасник "Майстер Шеф" несподівано покинув шоу через проблеми зі здоров'ям: з'ясувалося, що з ним зараз
"Повинен був покинути Меловін": рішення суддів "Танців з зірками" розчарувало українців, хто вилетів з шоу
Також відомо, що Тарас Гургула з 2004 року працював на шахтах "Межирічанська", "Зарічна" та "Надія". З 2009 і до смерті – на копальні "Лісова".
Червоноградська міська рада та мешканці Львівщини висловлюють щирі співчуття: "Висловлюємо щирі співчуття всім рідним та близьким. Вічна пам'ять Герою!".
До війни він з 2004 до 2014 року працював на шахтах "Межирічанська", "Зарічна", "Надія" і "Лісова".
Нагадаємо, ветеран АТО обурився політикою ООС.
Також Politeka повідомляла, що Міноборони офіційно дозволило ЗСУ дати відсіч бойовикам.
Раніше Politeka писала, що волонтер пояснив, у чому небезпека нових домовленостей по Донбасу.