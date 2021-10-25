Учасник бойових дій на Донбасі Тарас Гургула помер на Львівщині - українець помер серед білого дня при виконанні обов'язків військової служби.

Тарас Гургула помер на 38 році життя під час виконання обов'язків військової служби. Про це повідомили у міській раді Червонограда, рідного міста героя.

Як повідомляється, причина смерті військовослужбовця - серцева недостатність.

Він поїхав на Донбас у 2014 році з самого початку російсько-українського конфлікту і служив у 80 окремій бригаді. Після демобілізації ніс службу за контрактом у 24 бригаді.

Також відомо, що Тарас Гургула з 2004 року працював на шахтах "Межирічанська", "Зарічна" та "Надія". З 2009 і до смерті – на копальні "Лісова".

Червоноградська міська рада та мешканці Львівщини висловлюють щирі співчуття: "Висловлюємо щирі співчуття всім рідним та близьким. Вічна пам'ять Герою!".

До війни він з 2004 до 2014 року працював на шахтах "Межирічанська", "Зарічна", "Надія" і "Лісова".

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