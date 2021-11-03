Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине продолжает ухудшаться: на фоне рекордной заполненности стационаров медики разворачивают мобильные госпитали, места в которых также быстро заканчиваются.
Врач львовского диагностического центра Тарас Жиравецкий в интервью ТСН рассказал о том, что сейчас реальное число зараженных ковидом украинцев примерно в пять раз больше официальных цифр. По словам медика, это очень большая нагрузка не медицинскую систему страны.
«В регионах может начаться медицинский коллапс», - подчеркнул Жиравецкий.
Он рассказал, что уже сегодня госпитализация пациентов стала проблемой в Одессе и Харькове. Во Львове также осталось мало мест в больницах.
При этом врач отметил, что это даже не пик заболеваемости коронавирусом. По его прогнозу, критических значений страна может достичь через 3-4 недели, когда число пациентов, которым нужна госпитализация, может достичь 6-8 тысяч человек в день.
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Эпидемиолог Екатерина Сояк также поделилась прогнозом, согласно которому в ноябре-декабре будут наблюдаться рекордные значения по заболеваемости.
«Сейчас мы находимся на пике, а точнее только подходим к нему. Поэтому в любом случае ожидаем еще ухудшения ситуации», - подчеркнула она.
В свою очередь, Минздрав показал фото мобильного госпиталя для пациентов с ковидом, развернутого в Каховке, Херсонской области, 30 октября. Всего за 3 дня в нем оказалась занята половина мест. По данным министерства, сейчас там находятся 56 пациентов и из них 42 нуждаются в кислородной поддержке.
По официальным данным, по состоянию на 3 ноября за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 23393 случая заражения.
Напомним, трагедия разыгралась в одесской инфекционке из-за нехватки кислорода.
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