В Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова врачи спасли 39-летнюю роженицу с онкозаболеванием и коронавирусной инфекцией.
В больницу Днепра из Павлограда привезли 39-летнюю роженицу в очень тяжелом состоянии. Как выяснили врачи, женщина не была вакцинирована от коронавируса, сообщает ТСН.
По советам соседей и знакомых она длительное время лечилась дома самостоятельно.
На момент поступления в больницу у нее было поражено 65% легких. Женщине срочно сделали кесарево сечение. Родилась крохотная девочка весом в 1 кг 200 грамм. Сейчас малышка находится в реанимации под присмотром неонатологов и уже начала дышать самостоятельно.
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Пока роженица видела ребенка только на фото, поскольку также лежит в реанимации. Она дышит сама, хотя все еще находится в кислородной маске.
Врачи признают, что это настоящее чудо, ведь организм роженицы был поражен не только коронавирусом, но и онкологическим заболеванием.
"Удалось спасти. Они в реанимации. Еще под маской, но уже есть определенный прогресс. Мы очень верим, что и ребенок будет жить, и мама тоже вернется в Павлоград", – рассказал генеральный директор больницы Сергей Рыженко.
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