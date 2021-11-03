Известный черновицкий врач Орися Витрак и ее муж Анатолий Витрак умерли от осложнения коронавируса - черновчанин умер ровно через неделю после смерти жены.
Как пишет местное издание Molbuk, супруги заболели коронавирусом почти одновременно. Семейную пару госпитализировали в 4-ю горбольницу Черновцов.
У Анатолия было более сложное течение болезни. Но после недели лечения недуг осложнился и у госпожи Ориси. Супруги были переведены в городскую больницу №1, где лечат "тяжелых" больных.
Врач Орися Витрак пробыла в городской больнице №1 всего один час и врачам не удалось ее спасти. 23 октября она умерла.
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Ее похоронили не сразу, поскольку должна была приехать дочь супругов, проживающих в Германии. Она приехала и успела пообщаться с отцом. Приехала хоронить маму, а вирус забрал и отца - уже на следующий день, 1 ноября, от осложнения в результате COVID-19 умер и Анатолий Александрович.
Анатолий Витрак был бывшим военнослужащим, его жена работала заместителем директора по медицинской части Черновицкой городской поликлиники №1.
Им обоим было по 61 год. Орися Витрак отпраздновала свой день рождения в сентябре, Анатолий должен был праздновать день рождения в ноябре.
Напомним, что остановилось сердце бойца ВСУ, который был на фронте с 2014 года.
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