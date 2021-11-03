Кому повезет в деньгах, работе и карьере

Гороскоп на ноябрь обещает некоторым представителям зодиакального созвездия насыщенный период - ожидается много взлетов и неожиданных ситуаций.

Ноябрь сулит сказочный успех некоторым знакам Зодиака. Астрологи рассказали, кто из них станет счастливее и получит массу шансов от Вселенной. Кто эти везунчики, пишет РБК Украина.

Раки

В конце осени их ждет успех, в который поначалу будет сложно поверить. На пути окажется хороший денежный куш, который даст мощный импульс. Астролог рекомендует сосредоточиться на финансовой стороне жизни. Деньги нужно будет привлечь в свою жизнь, наладить нужные контакты с партнерами, клиентами, провести сделки.

Близнецы

Ноябрь будет удачны для крупных бизнес-проектов, создания семьи и новых начинаний. Осенью появится возможность вкусить радости жизни, но главное - не погружаться в рутину. Это удачное время для официальных и серьезных долгосрочных дел, связанных с чужими деньгами: сделок, обращения в банк, инвестиций.

Весы

Весам очень повезет в конце осени. Жизнь наполнится позитивной энергией, которую вам с легкостью удастся направить на решение сложных задач. В плане ведения торговых операций, финансовых оборотов и прочих денежных сделок в этом месяце будет складываться максимально благоприятная ситуация.

Напомним, что три знака Зодиака станут главными счастливчиками 2022 года.

Как сообщала Politeka, три знака Зодиака потеряют деньги в ноябре.

Также Politeka писала, Глоба предрек проблемы трем знакам Зодиака в 2022 году.