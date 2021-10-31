Відомий український письменник, лауреат Шевченківської премії Володимир Рутковський помер від коронавірусу: сумну новину повідомили у видавництві.

Як повідомляє Politeka.net, у Фейсбуці видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", яке видавало книги письменника, з'явилася новина про його смерть. Відзначається, що Володимир Рутковський помер від коронавірусу на 85-му році життя.

"Надзвичайно болюча втрата для української літератури!",- підкреслили в компанії.

Зазначимо, що Володимир Рутковський був одним з найвідоміших дитячих письменників в Україні. Його знають за пригодницьким романом "Сторожова застава", який навіть отримав свою екранізацію. Також письменник випустив такі книги як "Сині Води", "Джури козака Швайки". Рутковський був лауреатом Шевченківської премії, а також переможцем Книги року ВВС-2011.

Як відомо, Володимир Рутковський родом з Черкаської області, але жив і працював в Одесі. Письменник починав з віршів, і значно пізніше взявся за прозу.

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Як повідомляла Politeka, помер заслужений артист України:"хворів дуже важко".

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