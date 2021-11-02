Погода в Украине во вторник, 2 ноября будет дождливой и облачной в большинстве регионов в связи с приходом циклона, в то же время в некоторых областях будут заморозки.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, циклон приблизится к южным регионам Украины уже этой ночью, и днем, 2 ноября, он будет активно двигаться по территории нашей страны.

Поэтому, 2 ноября в большинстве областей Украины в течение дня пройдут небольшие или умеренные дожди.

С солнечной погодой повезет только жителям западных областей – Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Хмельницкой.

А вот в Центре, на Востоке и на Севере осадки прогнозируют на весь день.

Второй день ноября на тепло не расщедрится. Температура ночью – 3-8, в западных и северных областях – 0-5 тепла. Днем - 8-13, в северных областях - 5-10 тепла.

Погода в Киеве 2 ноября будет прохладной и дождливой.

Ночью в столице могут быть небольшие заморозки: температура составит от -1 до +4 градусов. Днем воздух прогреется до +8-11 градусов.

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