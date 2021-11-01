Погода в Украине в ноябре будет весьма неустойчивой, с колебаниями температуры и осадками - удивит погодными качелями и декабрь - первый месяц зимы.
Такой прогноз до конца года сделал народный синоптик из Камня–Каширского Владимир Деркач, передает "Полесье".
По словам синоптика, дождливо будет в течение почти всей первой декады ноября. В это время будет наблюдаться плавное снижение температуры воздуха. Лишь в конце, возможно, снова немного потеплеет.
Вторая десятидневка тоже начнется влажной и прохладной погодой, но подарит нам несколько погожих, солнечных дней без осадков.
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После этого погода начнет меняться, ожидается похолодание и уже в третьей декаде в ночные часы возможны морозы. В конце ноября следует ожидать даже мокрого снега.
Декабрь начнется прохладной погодой, которая будет сохраняться минимум десять дней, возможны небольшие осадки. Ночи будут морозными, а дни по большей части пройдут со знаком плюс.
19 декабря ожидается кратковременное снижение температуры. Конец декабря удивит украинцев дневным теплом и ночными морозами.
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