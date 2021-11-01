В инфекционной ковидной больнице города Хмельницкого от китайского коронавируса умерла беременная женщина, сиротами остались 11 детей.

Как сообщает Politeka.net, в Хмельницкой инфекционной больнице (ХИБ), где лечат больных с коронавирусом, на днях умерла беременная женщина. Причиной смерти жительницы области стала коронавирусная болезнь, с которой она поступила в больницу. Об этом в сюжете местного телеканала МТРК МІСТО сообщила директор ХИБ Оксана Поддубная.

По ее словам, такой случай смерти беременной женщины в этой больнице первый. Также Поддубная отметила, что у этой пациентки остались 11 детей, а она вынашивала 12-го ребенка.

Кроме того, директор инфекционки отметила, что у них очереди в реанимацию, а недавно коронавирус унес жизнь еще и молодой девушки – ей было всего 22 года. Оксана Поддубная подчеркнула также, что этой осенью преимущественно от ковида умирают люди в возрасте 60-70 лет, тогда как болезнь "помолодела", и в больницу часто попадают пациенты среднего возраста - 40-50 лет. Также медработники отмечают, что вакцинированные люди быстрее поправляются и реже попадают в реанимацию.

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