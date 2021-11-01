В Кривом Роге без вести пропала 18-летняя девушка - 27 октября она вышла из дома и ушла в неизвестном направлении, раньше она никогда не исчезала.

Так, в Днепропетровской области почти неделю ищут 18-летнюю Ирину Смирнову. Об этом пишут в группе "Поиск пропавших детей в Кривом Роге".

Как говорится в сообщении, девушка предположительно отправилась в Черновцы к знакомой, с которой познакомилась в Интернете. С тех пор Ирина перестала выходить на связь с родными и близкими.

На вид пропавшей девушки около 20 лет, рост примерно 167 сантиметров, вес — 70 килограмм. Она плотного телосложения, имеет светлые волосы, которые подстрижены под "каре". В день исчезновения девушка была одета в черный спортивный костюм.

Любую информацию о пропавшей Смирновой Ирине можно предоставлять по телефону горячей линии группы поиска пропавших детей "Поиск-КР": (097) 543 30 30 или (097) 451 45 12.

Кроме того, можно сообщить об этом по телефонам 102 или обратиться в ближайшее отделение полиции.

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