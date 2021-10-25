У Житомирі зник хлопець, зокрема представники поліції розшукують 14-річного Василя Дубенка - підліток не виходить на зв'язок з 24 жовтня.

Хлопчик пішов з дому і не повернувся. Рідні та поліція його розшукують. Про це повідомили у поліції Житомирської області.

Встановлено, що 24 жовтня близько 19:30 хлопець пішов з дому в невідомому напрямку. Як стало відомо він вже не в перший раз залишає будинок.

Прикмети Василя: його зріст близько 160 см, у нього худорлява статура, волосся русяве, а очі сірі. На момент зникнення був одягнений у чорну кофту, темно-сині штани.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження хлопця, то поліція просить повідомляти про це за телефонами 096-766-68-55, 093-022-47-28 або 102 або звертатися до найближчого відділення поліції.

Варто відзначити, що в Україні щорічно пропадають близько 14 тисяч дітей. Але, згідно з офіційною статистикою, в 97% випадків дітей знаходять в першу ж добу. У разі зникнення дитини потрібно терміново звертатися в поліцію.

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