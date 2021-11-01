В Днепре нашли тело 16-летней девушки, которая пропала без вести - правоохранители с помощью местных жителей нашли бездыханное тело подростка.

16-летняя девочка утром 31 октября ушла из дома и перестала выходить на связь с родными и близкими. Поисками несовершеннолетней занимались полицейские и волонтеры. Об этом пишет "Информатор".

Первой в полицию обратилась одноклассница Валерии. Она рассказала, что подружка прислала ей сообщение в мессенджере, где просила прощения и прощалась. Валерия написала, что хочет покончить с собой, сбросившись с крыши, но не сказала где.

Впоследствии ее тело обнаружили под одной из высоток на улице Космической - пропавшая лежала в кустах возле недостроя и не дышала.

Специалисты предполагают, что несовершеннолетняя покончила жизнь самоубийством. По словам волонтеров, несовершеннолетняя еще с 2017 года делала в социальных сетях публикации о том, что хочет свести счеты с жизнью.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все детали произошедшего.

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