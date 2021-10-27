У Львові 27 жовтня о 2:00 ночі Анастасія Стахів вийшла з дому і не повернулася назад - зниклу напередодні 19-річну студентку знайшли мертвою.
Про це у Facebook повідомили у пошуково-рятувальній волонтерській організації, що займалася пошуком дівчини. Деталі також повідомило місцеве видання Zaxid.
Пошуковики розшукували Настю з минулої ночі. Було відомо, що вона близько 2:00 вийшла зі свого будинку по вулиці Глибокій. Повідомлялося, що в день зникнення на ній була одягнена світло-сіра піжама, світло-рожева куртка, а також бежеві кросівки. Дівчина носила окуляри.
Зникла не виходила на зв'язок з родичами і ті звернулися в поліцію. Пізніше з'явилася інформація, що Настю знайшли мертвою.
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Тіло дівчини виявили на Піскових (Алтайських) озерах у воді, приблизно в 1,7 км від її будинку.
Також поліція вдома у дівчини знайшла передсмертну записку, в якій написала, що має намір накласти на себе руки і більше не хоче жити.
Відомо, що Анастасія Стахів навчалася у Львівській політехніці на спеціальності "Архітектура та містобудування". Після всіх слідчих дій львівська поліція офіційно повідомить всі деталі.
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