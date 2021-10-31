На 104 году жизни остановилось сердце ветерана Второй мировой войны Ивана Залужного, который участвовал в битве за Сталинград, которая продолжалась с 17 июля 1942 до 2 февраля 1943 года.

О смерти легендарного бойца сообщили на официальной странице экс-глава Запорожской областной государственной администрации Константина Брыля в Facebook и в прессслужбе ОДА.

Так, сердце ветерана, которому в мае этого года исполнилось 103 года, остановилось в воскресенье, 31 октября.

"Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и друзьям", - написали в пресс-службе Запорожской ОГА.

Из сообщения известно, что Иван Залужный родился в 1917 году, пережил Голодомор, а после получения профессии токаря, работал на местном заводе, где в секретном цехе производил детали снарядов.

Перед войной был призван в 14 горно-стрелковый кавказский полк, служил на Дальнем Востоке. С начала военных действий защищал Сталинград в составе 355 отдельного батальона морской пехоты.

"Прошел не только всю войну, а еще и японскую кампанию. Дослужился до капитана I ранга. После войны продолжил службу в армии.

В 2021 ему исполнилось 103 года. Он прожил достойную жизнь и всегда будет примером для многих! Это большая потеря для всех нас. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Ивана Аникеевича Залужного!",- написал Константин Брыль.

Заметим, что родной внук ныне покойного ветерана Иван Гутник-Залужный отдал жизнь за Украину. В 2014 он пошел добровольцем на Донбасс и погиб, спасая 50 собратьев. Он посмертно награжден орденом" За мужество " III степени.

"Царство Небесное! Это легенда Запорожья...", "Вечная память 🙏🙏🙏 ", "Вечная память 🕯️ ", " Царствие Небесное и вечная память Герою!", "Уважаемый человек, почтенный возраст, достойная жизнь! Вечная память герою!", " Земля пухом...", - написали в комментариях под постом Брыля.

Заметим, что легендарный ветеран, родившийся в поселке Кисличувата Днепропетровской области, является кавалером ордена Красного флага, двух орденов Отечественной войны II степени, ордена Красной звезды, ордена Богдана Хмельницкого III степени и ордена "За мужество" III степени. Иван Залужный был мастером спорта СССР.

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