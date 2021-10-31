Ограничения в «красной» зоне карантина решили еще ужесточить из-за ухудшения эпидемической ситуации, к таким мерам вынуждены прибегнуть в Ровенской области.

Как сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль, в регионе ограничили регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров.

Пользоваться общественным транспортом смогут только те, кто вакцинировался от COVID-19, или имеют результаты негативного ПЦР или экспресс-теста (сделанные не позднее чем за 72 часа до поездки).

Более жесткие ограничения вступят в силу со 2 ноября.

"Усиливаются проверки заведений общепита и торговли (рынков) на соблюдение требований красной зоны. Активизируется работа круглосуточного штаба по противодействию коронавирусу для оперативного реагирования и эпидемические вызовы", - предупредил глава ОГА, анонсируя новые ограничения в Ровенской области.

Отметим, по состоянию на 31 октября, за последние сутки в Ровенской области зафиксировано 412 новых случаев заражения коронавирусом, 10 человек умерли, выздоровели – 298.

Всего с начала пандемии в области зафиксировано 101602 случаев заражения коронавирусом.

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